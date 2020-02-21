В Баку поздравили ветерана Великой Отечественной Войны со 100-летием

20 февраля ветерану Великой Отечественной Войны, нашей соотечественнице, проживающей в г.Баку – Еникеевой Махиджамал Низаметдиновне исполнилось 100 лет!

Постоянный представитель РТ в Азербайджанской Республике Альфред Закиров поздравил юбиляра, зачитал Поздравительное письмо от имени вице-премьера Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиева и вручил памятные подарки.

Постоянное представительство от всей души поздравляет Махиджамал апа с этим замечательным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия! Мира, добра, благоденствия!