В Баку состоялся круглый стол, посвящённый 120–летию Хасана Туфана

18 сентября 2020 года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) совместно с Республиканским обществом татарской культуры «Туган тел» провели круглый стол «Актуальность творческого наследия татарского поэта, писателя Хасана Туфана в XXI веке». Он был посвящен 120-летию со дня рождения классика татарской литературы, поэта Хасана Туфана.

Участников приветствовала руководитель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова, выступили активисты общества Раиса Абдикеева, Рафика Мамина, Аделя Рахмушина, Мунира Алирзаева, Расим Мясоутов, Шамиль Гасанджанов, Биана Хакимова, Земфира Афиатулова.

Собравшиеся ценители творчества Хасана Туфана вспомнили стихи военных лет и прозаические произведения автора, некоторые из них вошли в золотой фонд татарской поэзии.

В заключении встречи старейшего представителя общества Шамиля Хасанджанова поздравили с 85-летием со дня рождения.