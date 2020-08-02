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В Балтасинском мухтасибате начал работу музей просвещения

В Балтасинском мухтасибате начал работу музей просвещения

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 02.08.2020 0 7

В рамках рабочей поездки в Балтасинский район муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в Центральной мечети района состоялось открытие музея просвещения «Мәгариф мәркәзе». Здесь представлены архивные материалы, связанные с историей религиозного образования татарского народа, религиозные труды и книги XVIII-XIX веков, экземпляры Куръана «Казан басма», вышедшие в разные годы.

В ходе ознакомления с музейными экспонатами муфтию Татарстана Камилю хазрату вручили книгу «Хашияте Саялкути галә хашияти ал Хаяли галә шархел гакаид лиТафтазани». Данный труд главе ДУМ РТ передал заведующий медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин. Эту книгу, использованную в дореволюционных медресе, в дальнейшем поместят и в электронную библиотеку «Даруль-кутуб». Труд сохранился в довольно хорошем состоянии. Сейчас перед специалистами стоит задача определить приблизительный год издания этой книги.

Также сегодня в музее вспомнили известного хазрата, религиозного деятеля Габдулхака хазрата Садыкова из села Бурбаш, которому в этом году со дня рождения исполнилось 125 лет. Он является наставником Джалиля хазрата Фазлыева и Верховного муфтия России, главы ЦДУМ Талгата хазрата Таджутдина. В музее представлены фотоматериалы, связанные с Габдулхаком хазратом Садыковым. Ильяс хазрат Зиганшин отметил, что его могилу посещают служители медресе. Габдулхак хазрат Садыков похоронен на Новотатарском кладбище Казани.

dumrt.ru

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