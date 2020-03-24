В Барнауле рассказали об исторических и современных тенденциях развития татарского народа

12 марта состоялась встреча студентов 1 курса направления «Регионоведение России» с представителями Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна).

Артем Зинатуллин, заместитель председателя центра рассказал об исторических и современных тенденциях развития татарского народа. Около 7 тысяч татар проживает на территории Алтайского края. Однако в нашем регионе существует только одно татарское село, расположенное в Угловском районе. Татарский язык сегодня переживает новый виток развития. Возникает много творческих коллективов, которые исполняют рок-, поп-, рэп-музыку на национальном языке. Например песня Tatarka, «Алтын», – хит на Youtube.

На встрече студенты узнали о мероприятиях, проводимых центром: национальном празднике «Сабантуй», кулинарных конкурсах, межрегиональных форумах и языковых курсах. Все эти мероприятия удается проводить благодаря поддержке органов власти Алтайского края. В завершение встречи была проведена экскурсия.

asu.ru