В Башкирии детские сады Кушнаренковского района получили планшеты и смартфоны с программой на родных языках

На днях представители компании ООО «Bashtoy» безвозмездно передали дошкольным образовательным учреждениям Кушнаренковского района 12 планшетов и 5 смартфонов.

Эти уникальные в своем роде детские игрушечные гаджеты, говорящие на башкирском и татарском языках, на рынке Башкортостана появились благодаря совместной победе ООО «Bashtoy» с молодежной организацией «Максат» в конкурсе на Грант Главы РБ по сохранению и развитию родных языков. Администрация Кушнаренковского района благодарит автора новой линии игрушек – компанию «Bashtoy», ее руководителя Фанзиля Адельбаева за внесенный вклад по сохранению и развитию родного языка среди населения их района.

Благодаря игре с планшетами и смартфонами кушнаренковские ребятишки смогут изучить на башкирском и татарском языках названия цветов, букв, цифр. Смогут послушать записи около 80 двухстрочных стихотворений и 40 коротких детских песен. Также гаджеты научат их простой арифметике, познакомят с миром животных и многое другое.

Рамсита Газизова

mgazeta.com