В Башкортостане отметят 100-летний юбилей певицы Фариды Кудашевой

В Башкортостане отметят 100-летний юбилей легендарной певицы, народной артистки Башкортостана и Татарстана, заслуженной артистки России Фариды Кудашевой. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

В честь этого события в республике пройдут юбилейные мероприятия. Оргкомитет займется их подготовкой.

С творчеством Фариды Кудашевой (1920 — 2010) связан расцвет концертного исполнительства в республике.

Неповторимый голос, эмоциональная и проникновенная манера исполнения принесли певице популярность и искреннюю любовь тысяч слушателей. Сотни башкирских и татарских народных и авторских песен любили слушать в ее исполнении жители двух республик — Башкортостана и Татарстана и других регионов. Имя певицы носит одна из улиц Уфы, а также Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Дуслык моно», в Уфе на доме, где жила певица, установлена мемориальная доска.

bashinform.ru