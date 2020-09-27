В Башкортостане прошел народный праздник » Уйна, гармун»

26 сентября в г.Октябрьский прошел Народный праздник «Уйна, гармун» («Играй, гармонь!»). Проект в 2020 году стал победителем конкурса Фонда грантов Президента России.

Праздник имеет двадцатилетнюю историю и представляет собой массовое гулянье под открытым небом. За время своего существования праздник собрал более 1000 участников и около 20 тысяч посетителей. Инициатором этого праздника в свое время выступил ансамбль гармонистов «Дуслык» клуба «Нур» миркорайона Туркменево.

Торжественное открытие праздника состоялось в Доме дружбы народов. Здесь же прошла пресс-конференция, посвященная истории, организации и проведению народного праздника «Играй, гармонь!»

На вопросы журналистов ответили: и.о. главы администрации городского округа город Октябрьский А.Н.Шмелев,

Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна — заместитель начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию, заведующий отделом по реализации национальной политики,

Утяшева Римма Амировна — депутат Госсобрания, председатель РОО «НКАТ РБ»,

Султанмуратов Ильгиз Замфирович — директор Дома дружбы народов РБ,

Халиуллина Альбина Габитовна — кандидат филологических наук, доцент, заместитель председателя РОО «НКАТ РБ»

Старшинин Александр Александрович — исполнительный директор Региональной общественной организации»Собор русских Башкортостана»,

Якупов Галим Минигалеевич- — председатель исполкома Всемирного курултая башкир,

Ишмухаметов Ахмет Валиахметович — депутат Госсобрания — Курултая РБ.

По окончании, участники народного праздника присоединились к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» и общереспубликанской акции «Зеленая Башкирия» и посадили две новые аллеи в Октябрьском: на территории парка Дружбы, расположенного рядом с Домом дружбы народов, почетные гости праздника заложили Аллею национальностей, а на территории клуба «Нур» появилась в память о празднике Аллея Гармонистов.

Гармонисты прошли с песнями, шутками и частушками по улицам микрорайона Туркменево – микрорайона, где и зародился этот народный праздник. Костюмированное музыкальное шествие гармонистов прошло с остановками по месту проживания особо уважаемых и почитаемых жителей – хранителей народных традиций, ветеранов. На каждой точке, под аплодисменты земляков, артисты дали небольшой концерт, после чего объединились в основное шествие и направились к клубу «Нур».

Затем участники праздника переместились в городской парк Нефтяник, где прошло настоящее народное гуляние «Гуляй, гармонь!». Для гостей и участников праздника были организованы тематические и анимационные площадки, выставки, мастер-классы народных умельцев.

Центральным событием народного гуляния стал открытый республиканский фестиваль гармонистов–участников праздника, сопровождаемый массовым исполнением известных народных песен, частушек, танцев.

В этом году в фестивале приняли участие более 100 гармонистов из Альшеевского, Белебеевского, Буздякского, Дуванского, Ермекеевского, Илишевского, Кармаскалинского, Туймазинского, Чекмагушевского, Бавлинского, Ютазинского районов, из городов: Уфа, Октябрьский, Белебей, Благовещенск, Нефтекамск, Стерлитамак, Туймазы, Бавлы, Набережные Челны.

Главное предназначение этого праздника – сохранение культурных национальных традиций, укрепление дружбы народов, выявление талантливых музыкантов среди любителей народного искусства.