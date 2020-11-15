В Бавлах на пяти языках прочитали стихи Мусы Джалиля

В Бавлах прошёл отборочный тур III Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Организатором мероприятия выступили местное отделение Всемирного конгресса татар, отдел образования, а также отдел культуры Бавлинского района.

В этом году для недопущения распространения коронавирусной инфекции было решено провести отборочный тур заочно. Конкурсанты предоставили на суд жюри видео-работы.

Если в прошлом году в отборочном туре приняли участие около 60 бавлинцев, то в этом году – 110. Впервые в конкурсе смогли принять участие не только дети и подростки, но и все желающие. В итоге, самыми младшими участницами стали трехлетние Сайда Фаритова и Милана Гафурова, а самой старшей – ветеран-педагог Назия Гильфанова. Особой активностью отличились воспитатели детских садов города.

Конкурсанты попробовали свои силы в номинациях «Джалиль на татарском», «Джалиль на русском», «Джалиловцы», в которой читали свои собственные стихи, а также в номинации «Джалиль на языках народов мира». Примечательно, что в этом году стихи Джалиля прозвучали на турецком, азербайджанском и английском языках.

Призовых мест удостоились более 30 работ. Самые лучшие из них будут направлены для участия в зональном туре конкурса.