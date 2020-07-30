В Бавлинском районе открылась новая мечеть «Балкыш»

В 8-ой день месяца Зуль-хиджа (29 июля), муфтий Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Бавлинский мухтасибат. В первую очередь глава ДУМ РТ ознакомился с ходом строительства рядом с мечетью «Өмет» г. Бавлы комплекса по забою жертвенных животных и подготовки стадиона «Иволга» к проведению коллективного гает-намаза по случаю Курбан-байрама. Эта площадка под открытым небом способна одновременно вместить до 250 верующих с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

Далее глава мусульман республики встретился с главой Бавлинского муниципального района Рамилем Гатиятуллиным. Во встрече также приняли участие советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб района Анвар хазрат Хамитов, имам-мухтасиб Бугульминского района, казый юго-восточного региона Татарстана Рамиль хазрат Хуснутдинов и заместитель главы района Ринат Хамидуллин. В ходе беседы руководители обсудили организационные вопросы по проведению предстоящего Курбан-байрама в районе, вопросы взаимодействия мухтасибата и местной власти, деятельность приходов и пр. На встрече были были затронуты проблемы сохранения татарской национальной культурной идентичности и духовных ценностей.

«Известный татарский богослов Шигабутдин Марджани говорил: «В религии нет трех вещей, но эти вещи сохраняют ее. Это – национальный язык, национальная одежда и национальные обычаи», – отметил Камиль хазрат и ознакомил главу района с многоплановой деятельностью муфтията, направленной на изучение и восстановление и изучение национального и религиозного наследия, а также вручил перевод смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленного ДУМ РТ и попросил оказать содействие мухтасибату в начинаниях по сохранению татарского языка.

После встречи с главой района Камиль хазрат принял участие в церемонии открытия новой мечети «Балкыш» в селе Новые Бавлы.

Первым перед собравшимися выступил глава района Рамиль Хакимуллович, который выразил слова благодарности тем, кто внес большой вклад в строительство мечети, а также пожелал, чтобы жители не забывали дорогу в мечеть: «Поздравляю вас с открытием новой мечети. Пусть в районе вера станет крепче. Пусть эта мечеть очистит наши души».

Затем к участникам церемонии с вагазом и добрыми наставлениями обратился муфтий Камиль хазрат Самигуллин. В первую очередь, он поздравил присутствующих с наступающим Курбан-байрамом и рассказал о добродетелях предстоящего дня ‘Арафа и Гаета. Он призвал верующих держать пост 30 июля – в день ‘Арафа – и обратил их внимание на то, что в этот день начиная с утреннего намаза и до аср/икенде намаза 3 августа включительно, необходимо произносить такбиры-ташрик. После краткой проповеди муфтий вручил благодарственные письма участникам строительства мечети.

После выступления Камиля хазрата слово передали преподавателю Болгарской исламской академии, профессору Аль-Асри Саифу Али Мухаммаду, который также присутствовал на церемонии в качестве почетного гостя. Он также поздравил верующих с этим значимым событием.

В заключение выступил имам-мухтасиб Бавлинского района Анвар Хазрат Хамитов. Он остановился на истории строительства мечети. Строительство мечети началось летом 2018 года по инициативе жителей села. Работу начали с закладки фундамента, возведения стен и кровельных работ. Затем в здании мечети провели ремонтные и отделочные работы. Мечеть построена силами местных жителей, руководителей организаций и других неравнодушных людей. Сегодня здесь с участием муфтия Камиля хазрата Самигуллина был прочитан первый намаз.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Бавлинском районе работает 14 мечетей.

dumrt.ru