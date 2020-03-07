В Бавлинском районе выбрали татарочку года

5 марта в Доме культуры села Кзыл-Яр Бавлинского района, в татарском национально-культурном центре, впервые за много лет состоялся районный конкурс «Татар кызы». В нём приняли участие 11 девушек в возрасте от 15 до 25 лет.

На протяжении нескольких недель девушки усердно готовились к четырём испытаниям: «Визитке», «Вопрос-ответ» (на знание устного народного творчества), «Национальная кулинария» и творческому конкурсу. Перед переполненным залом зрителей девушки пели, танцевали, читали стихи, дефилировали в красивых национальных костюмах.

В зале чувствовалась атмосфера настоящего национального праздника. Дополнила её и выставка местного отделения организации татарских женщин «Ак калфак» – Лейла Гафиятуллина и Аниса Биктимирова из Бавлов создали национальный уголок из предметов рукоделия, а Назия Гильфанова из села Шалты представила коллекцию калфаков, сшитых собственноручно.

В перерывах между конкурсами еще больше украсили мероприятие выступления местного хореографического коллектива «Асылташ» (руководитель Ильсияр Давлетшина), вокалистов Ленара Султанова, Ленира Давлетшина, Айрата Хусаинова. Все выступления девушек и артистов зрители благодарили бурными аплодисментами.

Членам жюри было непросто выбрать «самую-самую» татарочку. В итоге победительницей была признана Ильмира Мазитова из Бавлов – студентка 4-го курса Альметьевского музыкального колледжа. Остальные прекрасные девушки были отмечены в различных номинациях. Всем девушкам заместитель главы Бавлинского муниципального района Ринат Хамидуллин и руководительница местного отделения Всемирного конгресса татар Фарида Зиярова преподнесли дипломы, цветы, а также калфаки, сшитые специально к конкурсу.

Фарида Зиярова