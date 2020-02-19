В Берлине снова звучали пламенные строки из бессмертных «Моабитских тетрадей»

Вот он какой, Берлин…В эти февральские дни он не показался мне гостеприимным и уютным: низкое, серое февральское небо, свинцовые тучи над головой, время от времени изрыгающие потоки зябкого, мелкого, неприятного дождя. Впрочем, и тема, которая привела меня сюда, вовсе далека была от радужной. Давно хотелось побывать в городе, где оборвалась песня гордого сына татарского народа Мусы Джалиля и его верных друзей-товарищей. Так что, погода, пожалуй, вполне соответствовала моему настрою и цели моей поездки, словно чувствуя, что не радостными впечатлениями я сюда еду.

Мое твердое убеждение: каждый честный, порядочный и уважающий себя татарин должен помнить имена своих героев и, если есть возможность, побывать в том месте, где рука палача безжалостно скосила не только жизни 11 татар, но и чешского журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика, и подпольщиков легендарной «Красной капеллы», и бесстрашных участников покушения на фюрера.

Мне повезло заранее выйти на контакт с Венерой Вагизовой, одной из главных активисток татарского движения в Германии, и она, несмотря на свою огромную занятость, не просто уделила мне внимание, но и провела по некоторым местам в Берлине, которые были связаны с татарским подпольем в годы войны.

В самом начале встречи мы условились, что говорить в этот раз будем только на военную тематику и о том, что с ней сегодня связано в преддверии 75-летия Победы, так как нельзя объять необъятное: про татар в Германии было уже много публикаций, в чем-то повторяться не хотелось бы и открывать заново велосипед, пожалуй, не имело смысла. Поэтому начали сразу с Мусы Джалиля.

Венера рассказала, что все, что связано с Джалилем и его именем – тема для нее сакральная, она уже 35 лет не расстается с этим именем, а знает его практически еще с дошкольного возраста благодаря своим родителям. Почтить память Джалиля и его товарищей она ходит в Плётцензее, место, где погибли наши татарские герои, дважды в год как минимум, в день рождения и день гибели Джалиля. Если в Берлин приезжают соотечественники и просят обязательно сводить их туда, то получается еще чаще.

На вопрос, как вспоминали Джалиля в этом году, она ненадолго задумалась: «Знаете, юбилейные торжества – это здорово, они дают возможность раз в 5-10 лет все сделать очень торжественно и почетно. Но помнить надо всегда. Поэтому я стараюсь делать это так, чтобы хоть крошечка моего участия была в том, чтобы не просто собраться и прочесть стихи по бумажке, чего я не одобряю, слишком уж это примитивно, словно просто для галочки. Это должно быть истинно, от души…»

Венера и сама знает немало стихотворений Джалиля наизусть, хоть и на русском языке, но это по-настоящему, искренне. Для меня было открытием, что она, оказывается, когда-то знала самого Леона Небенцаля, немецкого журналиста, который помог Рафаэлю Мустафину в поисках многих документов, в расследовании судьбы Джалиля и его соратников. Она встречалась неоднократно с Рафаэлем Мустафиным, познакомившись с ним еще в далеком теперь уже 1986 году, знала вдову поэта Амину ханум, а с дочерью Чулпан и ее семьей до сих пор поддерживает самые теплые отношения. Впрочем, я немного уклонилась от темы.

Венера рассказала, что еще в год 100-летия поэта она впервые провела уроки мужества, посвященные подвигу татарских борцов, в школе при Посольстве РФ в Берлине (по профессии Венера учитель), а потом, когда несколько лет спустя она начала преподавать в немецкой школе, в которой русский язык является первым иностранным языком (единственная на всю Германию школа – есть и такая в Берлине, где не английский играет первую скрипку), она нашла благодатную почву для поддержания этой тематики, потому что эта школа носит имя героини антифашистского подполья Милдред Харнак, которая, по злой иронии судьбы, тоже была казнена в Плётцензее, и по еще более злой иронии – в день рождения поэта. Поэтому в школе в этот день проходят мероприятия, посвященные антифашизму, и тема Джалиля тут оказалась очень даже на месте. Вот и в этом году в 11 и 13 классах были проведены уроки, на которых ребятам была поведана история легиона «Идель-Урал», его подпольщиков и их работе, а также трагическая судьба 11 татар, которых судил Имперский трибунал, опять же, по иронии той самой злой судьбы, в февральские дни 1944 года. И снова звучали пламенные строки из бессмертных «Моабитских тетрадей», взвиваясь к сводам классных аудиторий в старинном здании школы. А на другой день многие из этих ребят пошли вместе с Венерой ханум в Плётцензее, чтобы отдать дань памяти тем, кто не дожил до падения нацистского режима, но чьи имена остаются в благодарной памяти потомков.

И тут глаза Венеры светлеют, и она с теплотой в голосе говорит, что очень рада, что в Берлине сейчас есть замечательная татарская молодежь, которые взяли на себя труд провести вечер памяти Джалиля на татарском и немецком языках. «Это так здорово, что за нами идут те, кому можно будет со спокойной душой передать наше детище – нашу татарскую организацию, которую мы с Бари Диановым, моим ближайшим соратником и товарищем, начали собирать с нуля почти 20 лет назад. Конечно, ребятам уже не надо будет проводить работу по поиску и консолидации соплеменников, но перед ними будут стоять другие задачи и цели – сохранить, не раздробить, не рассыпать то, что было создано, когда-то они пришли к нам совсем молоденькими, помогали в организации наших мероприятий, теперь они уже оперились, и отрадно, что они уже самостоятельно могут и принимать решения, и организовывать достойные мероприятия. Главное тут – сохранить единство, и нашим ребятам это удалось. Я с удовольствием называю их имена и позволю себе сказать самые лучшие слова благодарности за их работу. Это Наиля Мазгарова и Тимур Харрасов, прекрасные ребята, великолепно владеют татарским языком, отучились в вузах Европы, работают в очень престижных компаниях. То есть это и есть самый лучший образец нового молодого поколения, обладающего достойным культурным капиталом. Я могу только еще раз порадоваться за них и пожелать им всяческих успехов».

Рассказывая о вечере, который организовали эти ребята, Венера не перестает хвалить их. В самом начале вечера перед гостями выступил Мисте Хотопп-Рике, директор Института кавказских, туркестанских и татарских исследований из Магдебурга, ученый-тюрколог. С Венерой его связывает многолетняя крепкая дружба – вдвоем они сделали много проектов, институт выпустил немало книг, посвященных татарам и мусульманам, в подготовке изданий которых активно помогали Бари Дианов и сама Венера. Правда, она об этом умолчала – я прочла это в книгах, которые она мне дала посмотреть. Мисте говорил о Джалиле как о человеке, а не о монументе, памятнике, легенде, о личности с его слабостями, его человеческими чертами, чтобы через ореол славы можно было увидеть обыкновенного человека, в минуту истины, однако, сделавшего свой выбор. Как в свое время написал наш аксакал литературы Туфан Миннуллин «у совести вариантов нет», так и Джалиль не сомневался, какой выбор ему сделать, потому что вариантов у него не было.

Во время вечера прошел конкурс на чтение стихов Джалиля, победителем в котором стала Назлыгуль Мингазова (стихотворение «Варварство» на татарском языке), студентка, которая сейчас учится по программе обмена в Коттбусе. Второе место занял Аммар Аваний, прочитавший на арабском языке «Песни мои» (к слову сказать, перевод стихов Джалиля на арабский язык был сделан еще в 70-е годы, и эти стихи были опубликованы в Дамаске в середине семидесятых годов – как видим, стихи эти и там до сих пор не утратили свою актуальность). А третье место занял Сайдаш Мифтахов со стихотворением «Неотвязные мысли», специально приехавший на этот вечер из Роттердама, что в Нидерландах. Приятным сюрпризом было выступление четырехлетней Сафиры Харрасовой, дочери Тимура, которая, смущаясь, прочла небольшое детское стихотворение Джалиля на татарском языке, чем умилила всех собравшихся.

Венера тоже подготовила для публики литературно-музыкальную композицию от имени союза татар Германии «Татарлар Дойчланд», на немецком языке поведав о судьбе поэта и на двух языках продекламировав отрывки из многих его стихотворений, а также стихотворения «Палачу» и «Не верь», закончив свое выступление песней, которую она спела совместно с одним из лучших татарских певцов Хайдаром Бигичевым «Жырларым» (песня была воспроизведена в аудиозаписи). Ульяна Харрасова также спела песню «Тик булса иде ирек» на стихи Джалиля под аккомпанемент Тимура, который не переставал удивлять своими талантами весь вечер.

Недавно в Берлин для работы в немецких архивах приехал казанский историк, профессор КФУ Искандер Гилязов, который также много лет уже занимается темой коллаборационизма в силах вермахта, и в частности, историей легиона «Идель-Урал». Без напыщенных слов и звучных фраз, а в обычной беседе он также поделился своими мыслями и мнениями о судьбе татарских военнопленных.

А в завершение был продемонстрирован фильм петербургской киножурналистки Нины Прахарж «Муса Джалиль. Приговоренный к бессмертию», с немецкими субтитрами.

Идя вечером по сырым улицам Берлина, я думала: сколько же нужно иметь в душе огня, запала, любви к своему народу, чтобы даже так далеко от родины не забывать ни своих корней, ни своих героев, которыми будут гордиться еще многие поколения. И мысленно пожелала удачи им всем – Тимуру, Наиле, Назлыгуль, Мисте, Искандеру, Венере, и всем, кто в этот день, 15 февраля, зажег на карте еще один огонек, где звучало имя поэта-героя.

Гузель Усманова