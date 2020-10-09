В БФ «Закят» ДУМ РТ стартовали уроки татарского языка для подопечных

В стенах Благотворительного фонда «Закят» стартовали уроки татарского языка в рамках реализации программы «Без – татарлар!» от ДУМ РТ. Как известно, примечетские курсы татарского языка, которые охватили все города и большинство районных центров нашей республики, в этом году проводятся в четвертый раз в рамках 100-летия со дня образования ТАССР и Года родного языка, объявленного ДУМ РТ, в 100 мечетях Татарстана. Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков.

В Благотворительном фонде «Закят» уроки татарского языка ведет кандидат филологических наук, доцент КНИТУ-КАИ, педагог с 18 летним стажем работы Гульназ Закирова. У нее уже имеется опыт проведения таких же курсов для населения в 2014 году в КФУ. Курсы татарского языка в БФ «Закят» посещают 15 человек — подопечные фонда в возрасте 36-70 лет. При этом организаторы приглашают на занятия всех желающих. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во время занятий, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

Курсы татарского языка проводятся в БФ «Закят» бесплатно один раз в неделю по два часа (с 18.00-20.00) с применением обновленного учебного пособия «Татар теле», который был издан Духовным управлением мусульман РТ и Издательским домом «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института. Учебный курс рассчитан на 48 академических часов, продолжительность составляет 6 месяцев.

Кроме того, в фонде проходят курсы по основам Ислама, углубленному изучению истории Ислама в Татарстане и обучению чтению Куръана для девочек и мальчиков.

Все желающие изучить татарский язык могут записаться на курсы, позвонив по телефону 225-33-22.

dumrt.ru