В Болгаре открылся «Центр благотворительной помощи» при участии религиозных деятелей района и представителей власти. Поздравить горожан с открытием центра пришли имам-мухтасиб Спасского района Фархат хазрат Минсагиров, заместитель руководителя Исполнительного комитета Спасского района по социальным вопросам Евгений Савинов и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«Центр благотворительной помощи» построен совместными усилиями православных и мусульманских объединений в Болгаре, что является результатом образцового, сплочённого и дружественного сотрудничества конфессий. Основная цель проекта – оказание благотворительной помощи нуждающимся. Эта идея реализована благодаря совместному проекту Спасского мухтасибата и Чистопольской епархии.

В этот центр, расположенный в здании ДОСААФ, принимаются хорошо сохранившиеся вещи, одежда, обувь, домашняя утварь, посуда и бытовая химия. Раздача вещей нуждающимся производится с 9:00 до 12:00, а прием – с 12:00 до 15:00.

По словам имам-мухтасиба района Фархата хазрата Минсагирова, в «Центр благотворительной помощи» может обратиться любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию или нуждающийся в помощи, независимо от вероисповедания и национальности. Обратившимся в центр предлагают одежду, обувь, постельное белье, посуду, продукты питания – крупы, консервы, подсолнечное масло, лапшу. Для того, чтобы оказать помощь максимальному количеству нуждающихся, сотрудники центра будет вести учёт выданных вещей.

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