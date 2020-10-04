В Болгаре пройдет II Международный форум «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ»

26-30 октября 2020 года в Болгарской исламской академии при поддержке руководства Республики Татарстан и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духовного управления мусульман Республики Татарстан пройдет II Международный форум «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ».

Целью форума является консолидация усилий научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России, вопросов развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России и глобализации в мире.

II Международный форум «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ» проведёт свою работу в следующих направлениях: «мусульманские богословы Российской империи: традиционный взгляд и новые подходы в изучении их наследия», «внутриконфессиональный диалог в мусульманском сообществе: прошлое, настоящее, будущее», «межконфессиональное согласие и преодоление радикализма», «история Ислама и исламская культура в судьбе России: взгляд из прошлого в будущее», «проблемы выявления, хранения и описания письменного наследия мусульманских народов России и стран СНГ», «интеллектуальная традиция российского Ислама в контексте общемусульманской мысли: методологические основы сравнительного исследования в свете современных вызовов и тенденций», «методология фетвотворчества», «концептуальные основы развития высшего исламского образования в новейшую эпоху: отечественный и зарубежный опыт, «национально-гражданская и конфессиональная идентичность мусульманской молодежи в России и за рубежом: основы формирования и условия развития».

Кроме того, в рамках работы форума пройдут такие мероприятия, как Международная научно-практическая конференция «IV Международные Болгарские чтения «Исламское богословское наследие России и стран ближнего зарубежья: история и современность», Межрегиональная научно-практическая конференция «IV Чтения имени Ш. Марджани «Роль фетвотворческих институтов в урегулировании глобальных проблем»: прошлое и настоящее», II Международная студенческая научно-практическая конференция «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодёжи в России и за рубежом»,

Рабочие языки форума – русский, татарский, арабский, английский.

Дополнительная информация о мероприятиях форума – на forum.bolgar.academy

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