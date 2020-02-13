В Болгаре пройдет Первенство Татарстана по самбо в честь 100-летия образования ТАССР

15-16 февраля в г. Болгар на базе спортивного комплекса «Олимп» (ул. Пионерская, д.1А) пройдут соревнования Первенства Республики Татарстан по самбо. Соревнования соберут юношей и девушек 2004-2005 г.р. из городов и районов республики.

В 2020 году соревнования будут посвящены 100-летию образования ТАССР.

Юноши определят сильнейших в весовых категориях 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 72 кг, 78 кг, 84 кг и свыше 84 кг. Девушки поборются в весовых категориях 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг и свыше 70 кг.

Торжественное открытие соревнований состоится 15 февраля в 10:00.

Расписание соревнований:

15 февраля

10:00 – торжественное открытие соревнований

10:30-17:00 – предварительные соревнования

Юноши 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 72 кг;

Девушки 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг.

16:00 – финальные встречи, награждение победителей и призеров

16 февраля

10:00-13:00 – предварительные соревнования

Юноши 78 кг, 84 кг и свыше 84 кг;

Девушки 65 кг, 70 кг и свыше 70 кг.

13:00 – финальные встречи, награждение победителей и призеров.

minsport.tatarstan.ru