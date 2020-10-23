В Болгаре состоится международный форум «Богословское наследие мусульман России»

26 октября в Болгарской исламской академии пройдет второй международный форум «Богословское наследие мусульман России», сообщают организаторы.

Мероприятие продлится до 30 октября, в течение этих дней состоятся четыре конференции. Среди основных тем — традиционный взгляд и новые подходы в изучении наследия мусульманских богословов Российской империи, внутриконфессиональный диалог в мусульманском сообществе, преодоление радикализма, методология фетвотворчества и др.

К работе в форуме приглашаются ученые-богословы, исламоведы, религиоведы, теологи, историки, представители научных и образовательных организаций, преподаватели и студенты вузов и др. Участники могут выступить с устным докладом, поучаствовать в режиме онлайн при помощи системы удаленных коммуникаций с предоставлением статьи для публикации или принять заочное участие.

tatar-inform.ru