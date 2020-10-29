В Болгаре состоялся вечер Мавлид ан-Наби с участием гостей из разных регионов страны

28 октября 2020 года в Болгаре прошел традиционный вечер Мавлид ан-Наби в честь дня рождения Пророка Мухаммадаﷺ. На торжество по этому случаю Духовное управление мусульман Республики Татарстан собрало единоверцев из разных регионов России, а также зарубежных гостей уже в 8-й раз. В последние годы вечер по традиции проходит в стенах Болгарской исламской академии.

Сюда съехались улемы, мухтасибы, имамы, преподаватели исламских учебных заведений, шакирды, общественные и государственные деятели республики и субъектов РФ. Среди них: заместитель декана теологического факультета Стамбульского университета Мармара, доцент, доктор Мухаммад Абай, представитель мусульманской религиозной организации в Республике Беларусь Максат хазрат Овезов, заместитель Председателя ДУМ РФ, Председателя ДУМ города Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов, ректор БИА Данияр Абдрахманов, начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Аппарата Президента РТ Альберт Дирзизов, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатели ДУМ из Республик Дагестан, Коми, Башкортостан, Дагестан, ХМАО, Ульяновской, Саратовской областей, Забайкальского края и др. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении вечера Мавлида ан-Наби муфтиятом были предприняты все меры, предписанные Роспотребнадзором.

Основные торжества республиканского Мавлида ан-Наби начались с вечернего ахшам-намаза, который гости и участники вечера совершили коллективно здесь же – в БИА вместе с главой мусульман Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Затем в праздничном зале состоялось официальное открытие вечера чтением Куръана и дуа.

Хедлайнером вечера выступил известный исполнитель религиозных песен и нашидов из Египта Мустафа Атеф, который продолжил программу торжества, порадовав гостей талантливыми мусульманскими песнопениями. Также вечер украсили выступления на татарском языке: нашиды и мунаджаты а капелла спели заслуженный артист Татарстана Марсель Вагизов и автор-исполнитель Ильяс Халиков, детский хор воспитанников главного казыя РТ Джалиля хазрата из Балтасинкого района. Отдельного внимания участников заслужила лирическая касыда на татарском языке, которую исполнил 6-летний Арслан Сибгатуллин.

Музыкальные номера чередовались вагазами и чтением Куръана, приветствиями и поздравлениями. Так, заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов зачитал поздравление Председателя Государственного Совета РТ, председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарида Мухаметшина. В нем, в частности, был отмечен вклад ДУМ РТ в укрепление духовно-нравственной стабильности общества, межконфессионального согласия, мира и безопасности на земле Татарстана. В тексте обращения было подчеркнуто значение Мавлида в деле укрепления духовных основ ислама:

«Уважаемый Камиль хазрат! От всей души поздравляю вас и всех мусульман, проживающих в Республике Татарстан, с днем рождения пророка Мухаммада — Мавлидом. На протяжении многих веков идеалы гуманизма, общие культурные ценности объединяли многонациональное население республики. Возглавляемое вами Духовное управление вносит большой вклад в духовно-нравственную стабильность общества, межконфессиональное согласие, укрепление мира и безопасности на земле Татарстана. В этот праздничный день мусульманская община выражает искреннюю благодарность Аллаху за то, что Он послал своего любимого посланника на свет. Наши единоверцы читают дополнительные молитвы, приближаются к чтению Великого Корана, заботятся о нуждающихся в помощи и близких. Уважаемый Камиль хазрат! Желаю вам и мусульманам нашей республики крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть праздник Мавлид еще больше укрепит духовные основы ислама. А чистые намерения и добрые поступки будут верными спутниками на пути нашей жизни».

С основным обращением к единоверцам выступил глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин. В своей речи он разъяснил значение Мавлида и зачитал 58 аят суры «Юнус» Священного Куръана (смысл): «Скажи (им, о Мухаммад): «Пусть возрадуются (верующие) за щедрость и милость от Аллаха. И это лучше всего, что они собирают (из земных благ)».

— А рождение нашего Пророка Мухаммада ﷺ это и есть одна из самых великих милостей Аллаха! — сказал Камиль хазрат. — Он отмечал день своего рождения постом, о чем свидетельствует известный хадис. Когда его спросили, почему он постится в понедельник и четверг, он сказал: «Понедельник — день, когда я родился». То есть он выделил этот день среди других дней недели! Он выделял его поклонением. Человек радуется рождению своего ребенка, делает акику, угощает близких. Неужели мы не должны радоваться рождению Пророка и выделять его Мавлид?!

Также перед участниками торжества выступил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов. Поздравив всех мусульман с Мавлидом от имени руководства республики Татарстан и от себя лично, он отметил: «Отрадно что сегодня для того, чтобы отметить этот праздник, мы с вами собрались в Болгаре — в духовной колыбели нашего народа, где не прерывалась связь времен и поколений».

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал участников вечера от имени председателя Милли Шура, заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева. Глава ВКТ отдельно выразил благодарность муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину за старания в области сохранения татарских национально-религиозных традиций и родного языка и высоко оценил многоплановую деятельность ДУМ РТ в этой области.

Заместитель Председателя ДУМ РФ, Председатель ДУМ города Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов поприветствовал единоверцев в Татарстане от имени главы ДУМ РФ Равиля хазрата Гайнутдинова и прочитал содержательный вагаз о Пророке ﷺ .

В целом, каждый из почетных гостей, выступивший в качестве спикера, выразил радость по случаю Мавлида, собравшего единоверцев в стенах Болгарской исламской академии из разных уголков страны.

В завершение вечера популярный артист Мустафа Атеф и другие приглашенные музыканты исполнили неофициальный гимн татарского народа «Туган тел». К акапельному номеру присоединились все участники Мавлида.

В этом году 17 октября с заходом солнца наступил благословенный месяц Раби-уль-авваль. Это наиболее значимый месяц в истории Ислама, поскольку в этот месяц всей Вселенной была оказана милость в виде рождения последнего Пророка ﷺ, который является средоточием всех достоинств и гордостью человеческого рода. «Мавлид» в переводе с арабского означает «рождение», «Мавлид ан-Наби» – рождение Пророка Мухаммада ﷺ. В течение всего месяца Раби-уль-авваль во всех мечетях и медресе Татарстана проходят праздничные мероприятия, которые сопровождаются рассказами и касыдами о жизни Пророка Мухаммада ﷺ и о его сподвижниках, с восхвалениями Всевышнего и Его Посланника ﷺ, религиозными песнопениями и чтением священного Куръана.

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