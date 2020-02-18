В Будапеште провели День татарской кухни

16 февраля в Будапеште прошло заседание татарского общества «Элифба», посвященное Дню татарской кухни. На встречу собрались представители разных национальностей, а именно: венгры, киргизы, русские, украинцы — все те, которым интересна татарская культура и татарская кухня.

Заместитель татарского общества Эльвира Галиакберова рассказала о жизни и творчестве знаменитого татарского кулинара, исследователя татарской национальной кухни Юнусе Ахметзянове, ко Дню рождения которого и было приурочено это мероприятие.

Несомненно, на главном месте был белэш из гусятины и индейки. Затем следовали пшеничные блины, чак-чак и прочие сладости.

Председатель татарского общества Рита Хасанова поделилась планом работы на 2020 год. Так, ожидается открытие фотовыставки, посвященной 100-летию образования Татарской АССР; проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведение детского Сабантуя и многое другое.

Рита Хасанова