Во 2-й день месяца сафар (19 сентября) в Бугульме прошел Всероссийский фестиваль мунаджатов «Милли моң”.

Организаторами конкурса являются Духовное управление мусульман Республики Татарстан, мухтасибат г. Бугульмы и Бугульминского района, Центр татарской культуры г. Бугульмы. В этом году Всероссийский фестиваль мунаджатов проходит в рамках 100-летия ТАССР и Года родного языка, объявленного Духовным управлением мусульман РТ.

Фестиваль мунаджатов проводится с целью популяризации татаро-мусульманских традиций среди населения, сохранения, развития татарского языка и национально-культурного наследия, укрепления дружбы между жителями различных регионов России.

Фестиваль традиционно начался чтением аятов Куръана имам-мухтасибом города Бугульмы и Бугульминского района Рамилем хазратом Хуснутдиновым. Он, приветствуя участников фестиваля, сказал: «В этом году, по милости Аллаха, в восьмой раз собрались на фестиваль мунаджатов в г. Бугульма. Мы планировали этот фестиваль провести в конце марта. Однако из-за пандемии пришлось перенести время фестиваля. Мы могли бы провести его и в онлайн формате, но когда речь идет о татарском песнопении (моң) такой формат организации фестиваля не очень подходит». Рамиль хазрат Хуснутдинов отметил, что в этом году в фестивале мунаджатов приняли участие порядка сорока творческих коллективов.

От имени муфтия Татарстана со своими наставлениями выступил и советник муфтия Республики Татарстан по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов. «В этом году фестиваль проходит в более масштабном формате. Значение фестиваля бесценно: наша молодежь, подрастающее поколение познает и изучает наши мунаджаты. Пусть Всевышний им поможет», — сказал он, подчеркнув, что именно в этом году фестиваль удостоился всероссийского уровня. Свои слова восхищения также выразил председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов.

Фестиваль прошел в номинациях «Соло» и «Ансамбли». Члены Жюри обращали внимание на исполнительское мастерство конкурсантов, умение эмоционально передать содержание религмозной песни, дикцию и интонацию, репертуар, соответствие сценического костюма исламским канонам и др.

Что касается географии фестиваля, то исполнители прибыли из двух регионов России — Республики Башкортостан и Оренбургской области, восьми районов Татарстана. И самый молодой исполнитель, и самый старший исполнитель мунаджатов оказались из Альметьевского района. Самой молодой исполнительнице мунаджатов Илюзе Шарафутдиновой из села Абдрахманово – 6 лет, она со своей мамой исполнила мунаджат “Сабак”. Она была удостоена специального приза муфтия Татарстана. А самой старшей исполнительнице мунаджатов Рашиде Фарлукшиной из села Калейкино – 82 года. Она — участница ансамбля «Буыннар чылбыры өзелмәсен».

Среди ансамблей на I место вышли коллективы “Илек” из Сармановского района, “Ахирәтләр” из села Новое Каширово Альметьевского района, среди солистов – Гатиятуллина Амина из Бугульмы и Ахметзянов Марат (дети) из села Кандры Республики Башкортостан, Римма Яруллина из Бавлинского района и Ихсанов Рузиль из Набережных Челнов (взрослые).

Победители фестиваля получили ценные призы, а каждый солист и ансамбль получил сертификаты об участии в конкурсе.

dumrt.ru