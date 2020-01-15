В Бугульме пройдет детский конкурс «Мой любимый арабский язык»

19 января в Центральной мечети Бугульмы состоится конкурс «Мой любимый арабский язык». К участию в нем приглашаются дети в возрасте от 6 до 10 лет. Цель конкурса – повышение интереса подрастающего поколения к изучению арабского языка.

Ожидается, что в конкурсе примут участие около 50 девочек и мальчиков, посещающие курсы по основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию при мечетях Бугульминского мухтасибата. Победителей наградят ценными призами. Кроме того, подарки предусмотрены каждому участнику.

Начало мероприятия в 10.00.

Телефоны для справок: 4-16-98, +7 (939) 736-14-61, +7 (927) 464-13-00.

dumrt.ru