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В Бугульме пройдет детский конкурс «Мой любимый арабский язык»

В Бугульме пройдет детский конкурс «Мой любимый арабский язык»

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, Төп яңалыклар, 15.01.2020 0 2

19 января в Центральной мечети Бугульмы состоится конкурс «Мой любимый арабский язык». К участию в нем приглашаются дети в возрасте от 6 до 10 лет. Цель конкурса – повышение интереса  подрастающего поколения к изучению арабского языка.

Ожидается, что в конкурсе примут участие около 50 девочек и мальчиков, посещающие курсы по основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию при мечетях Бугульминского мухтасибата. Победителей наградят ценными призами. Кроме того, подарки предусмотрены каждому участнику.

Начало мероприятия в 10.00.

Телефоны для справок: 4-16-98, +7 (939) 736-14-61, +7 (927) 464-13-00.

dumrt.ru

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