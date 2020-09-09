19 сентября 2020 года в Бугульме пройдет Всероссийский фестиваль мунаджатов «Милли моң». Мероприятие приурочено к 100-летию ТАССР и объявленному в Татарстане «Году родного татарского языка».

Организаторами конкурса выступают Духовное управление мусульман РТ, Бугульминский мухтасибат и Центр татарской культуры г. Бугульмы.

Фестиваль мунаджатов проводится с целью популяризации татаро-мусульманских традиций среди населения, сохранения и развития татарского языка, национально-культурного наследия, укрепления дружеских связей между жителями разных регионов России. К участию в конкурсе приглашаются лица от 7 лет и старше.

Соревнования пройдут в двух номинациях: «сольное исполнение» и «ансамбли». Судьи оценят исполнительное мастерство, эмоциональную передачу образного содержания, четкую дикцию, ясное звучание, чистоту интонации и пр.

Победители и призеры фестиваля получат дипломы и ценные призы. Кроме того, каждый участник получит сертификат об участии в конкурсе.

Фестиваль пройдет 19 сентября 2020 года в 09.30 в Центре татарской культуры по адресу: г. Бугульма ул. Гашека, 3.

В прошлом году фестиваль мунаджатов собрал более двухсот талантливых исполнителей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2020 г. по адресу: Краснослободская, 68 или по адресу электронной почты: bugulma-muhtasibat@mail.ru; tatar.sentre@mail.ru . Телефон для справок: 8(85594) 4-16-98; +7 (987)-063-97-44; +7 (939)-736-14-61.

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