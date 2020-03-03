28 марта в Бугульме пройдет Всероссийский фестиваль мунаджатов «Милли моң». Мероприятие приурочено к 100-летию образования ТАССР и объявленному в Татарстане «Году родного языка». Организаторами конкурса выступают Духовное управление мусульман РТ, Бугульминский мухтасибат и Центр татарской культуры г.Бугульмы.

Фестиваль мунаджатов проводится с целью популяризации татаро-мусульманских традиций среди населения, сохранения и развития татарского языка, национально-культурного наследия, укрепления дружеских связей между жителями разных регионов России.

К участию в фестивале приглашаются лица от 7 лет и старше. Конкурс пройдет в двух номинациях: «сольное исполнение» и «ансамбли». Судьи оценят исполнительное мастерство, эмоциональную передачу образного содержания, четкую дикцию, ясное звучание, чистоту интонации и пр. Победители и призеры Фестиваля получат дипломы и ценные призы. Кроме того, каждый участник получит сертификат об участии в конкурсе.

В прошлом году фестиваль мунаджатов собрал более 200 талантливых исполнителей.

Фестиваль пройдет 28 марта 2020 года в 09.30 в Центре татарской культуры по адресу: г.Бугульма ул.Гашека, 3.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта по адресу: г. Бугульма, ул.Краснослободская, 68 или по адресу электронной почты: bugulma-muhtasibat@mail.ru; tatar.sentre@.ru.

Телефоны для справок: 8(85594)4-16-98; +7(987)-063-97-44; +7(919)-627-59-66; +7(939)-736-14-61.

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