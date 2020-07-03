В Бугульминском мухтасибате подвели итоги семейного творческого конкурса «Любимый хадис»

В мухтасибате г.Бугульма и Бугульминского района ДУМ РТ подведены итоги творческого семейного конкурса рисунков «Любимый хадис». К участию в конкурсе были приглашены все желающие. Всего на суд жюри было представлено 17 работ из разных уголков республики и страны. Наиболее активными оказались мусульмане из городов Бугульма, Лениногорск и Курганской области.

Напомним, с 1 по 30 июня конкурсные работы принимались в Центральной мечети г.Бугульма, от каждой семьи на конкурс допускался только один рисунок. Компетентное жюри оценивало творческий подход участников к выполнению работы, грамотное использование хадиса в заявленной теме, целостное воплощение художественного замысла.

Призовые места распределились следующим образом:

1 места удостоены семьи Ишбулатовых и Усмановых из г.Лениногорска.

2 места досталось семьям Тагировых и Валиевых из г.Бугульма.

3 место разделили семьи Низамовых и Андреевых из г.Бугульма.

Также определены победители в номинациях:

«За усердие» победила Гаязова Рушания Якуповна.

«За оригинальность» победил Магдеев Ибрахим Вагизович.

Все победители конкурса будут награждены дипломами и призами, а все остальные участники получат сертификаты.

Бугульминский мухтасибат выражает благодарность всем участникам, а также художественному руководителю ЛДХМ им. Хайретдинова г.Лениногорск Гизатовой Назире Назимовне.

dumrt.ru