В Буинском мухтасибате открылась новая мечеть “Абу Ханифа”

В 8-ой день месяца сафар (25 сентября), в г. Буинске распахнула свои двери 8-ая приходская мечеть “Абу Ханифа”. Разделить радость прихожан на торжественном мероприятии собрались религиозные деятели, представители власти, руководители, спонсоры и другие гости района. Среди них – глава администрации Буинского района Ранис Камартдинов, председатель Духовного управления мусульман Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов, представитель Всемирного конгресса татар Рафаэль Назмутдинов, спонсор Зуфар Садыков и другие.

Мероприятие традиционно началось с чтения Священного Куръана. Благословенные аяты прочитал имам-мухтасиб Буинского района Ильмир хазрат Хасанов. Первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин, в своей речи передал собравшимся теплые слова поздравления от муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина и рассказал о достоинствах строительства мечетей и добродетелях этого благородного дела.

Почетные гости, в свою очередь, отметили, что строительство прихода в городе с населением в 20 тыс человек было важным и значимым делом. После церемонии открытия мечети гости и местные жители совершили джум’а-намаз. Пятничный вагаз прочитал Рустем хазрат Валиулин.

Новая мечеть получила название “Абу Ханифа”. Строительство храма началось в мае 2018 года. Материальную помощь в его строительстве оказали не только буинцы, но и земляки из Казани, Ульяновска и даже Тюмени. Эта мечеть – 62-ая по счету в Буинском районе, и 8-ая в районном центре.

dumrt.ru