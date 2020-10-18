В Челнах на строительство соборной мечети «Джамиг» собрали более 25 млн рублей

Строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах, с начала возведения которой прошло 28 лет, благодаря активной поддержке общественности вступило в решающую стадию.

Сегодня на строительной площадке ведется подъем стен религиозного комплекса. Подряд осуществляет ООО СК «КамАвтоСтрой». Запланированный на этот год объем работ практически выполнен, осталось закрыть крышу и установить купола.

Кстати, начиная с этого года, любой желающий может наблюдать за тем, как идет стройка, в онлайн-режиме на сайте Фонда поддержки строительства соборной мечети.

По предварительным подсчетам, которые были сделаны еще до «коронавирусного» кризиса, стоимость работ, определенных на 2020 год, составляла 244 млн рублей. Деньгами удалось собрать чуть более 25 млн рублей. Кроме того, делались взносы стройматериалами и работами.

Самые крупные денежные взносы сделали Рамиль Минниханов, Наиль Магдеев, Ильдар Зияров, Эльвир Шарафетдинов и другие. Среди компаний весомые пожертвования поступили от «РБР 16» — 5 млн рублей, «Татпроф» — 3 млн рублей, благотворительный фонд «Махеев» — 2,8 млн рублей, компании «Евростиль» и «Жилэнергосервис» внесли по 1 млн рублей

tatar-inform.ru