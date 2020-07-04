В Челнах поставят спектакль по роману Шамиля Идиатуллина

В татарском драмтеатре Набережных Челнов поставят спектакль по роману Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». В целом до конца года здесь планируется пять новых спектаклей, три из них поставит художественный руководитель театра Олег Кинзягулов. Сегодня в ходе пресс-конференции он рассказал о планах на предстоящий творческий сезон в новом здании.

– Мы начнем работу с новых спектаклей: по произведению Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев», по пьесе Ильгиза Зайниева поставим музыкальную комедию, и для подростков я нашел одну интересную пьесу. В ближайшее время начнутся репетиции. Я буду делать три спектакля, главный режиссер Фаиль Мирзаевич Ибрагимов – один, плюс один для детей, – рассказал Олег Кинзягулов.

Художественный руководитель анонсировал, что к концу августа будет торжественное открытие нового здания.

– Будем смотреть на санитарно-эпидемиологическую ситуацию и ориентировочно в октябре–ноябре откроем творческий сезон, – сообщил он.

chelny-biz.ru