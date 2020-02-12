В Челнах стартовал конкурс чтецов на татарском языке «Шигърияттэ – туган жирем»

Дворец культуры «Энергетик» г.Набережные Челны проводит городской заочный конкурс чтецов на татарском языке «Шигърияттэ – туган жирем», посвященный 100-летию образования Татарской АССР.

Целью конкурса является сохранение и поддержка татарского языка и культуры, вовлечение детей и молодежи в сферу социального творчества, нравственного и гражданского воспитания.

В конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, школьники, студенты ссузов и вузов до 20 лет. Конкурсной работой участника считается файл с видеозаписью сольного творческого выступления длительностью до четырех минут. Заявки принимаются до 20 февраля на электронную почту: dk-energetik@inbox.ru.

Подробности по тел.: 8(8552)70-16-24.

v-chelny.ru