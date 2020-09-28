В Челябинске откроют памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

В четверг, 1 октября, в Челябинске в новом сквере по улице Воровского откроется памятник выдающемуся татарскому поэту, публицисту, общественному деятелю Габдулле Тукаю. Напомним, что опрос по установке памятника проходил в сентябре прошлого года на портале электронных голосований «Активный житель74». Более 55% респондентов поддержали инициативу властей, общественников, активистов Конгресса татар Челябинской области.

В мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Открывающийся в Челябинске памятник станет поистине народным, поскольку средства на него люди собирали в течение нескольких лет. Но лишь при поддержке Республики Татарстан его изготовление стало реальностью.

Образ Габдуллы Тукая был создан коллективом скульптурной мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста. В работе над проектом приняли участие ученики мастера Ольга Зубкова и Наталья Лохтачева.

Отлит монумент в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Образ гармонично дополняет постамент из уральского гранита.

Это уже не первый памятник, установленный в Челябинске в честь татарских культурных деятелей. Ровно пять лет назад, 16 октября 2015 года, возле кинотеатра имени Пушкина был открыт памятник татарскому поэту и герою Советского Союза Мусе Джалилю. В торжественном митинге приняли участие представители 15 регионов страны, в числе которых была и дочь поэта Чулпан Залилова.

Марат Гайнуллин

up74.ru