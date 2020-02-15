В Челябинске провели торжественную церемонию, посвященную 114-летию со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля

Сегодня в Челябинске Конгресс татар провел торжественную церемонию, посвященную 114-летию со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского союза Мусы Джалиля. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Маргарита Павлова, представитель Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, Министр социальных отношений Ирина Буторина, руководство областного отделения Союза писателей России, представители Библиотеки башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича.

Особый статус события, проходящего в год празднования 75-летия Победы и 100-летия ТАССР подчеркнул ведущий, заместитель председателя Конгресса татар Ирек Сабиров.

Гости приветствовали участников церемонии, напоминая собравшимся важность проведения этого мероприятия, которое носит глубокий смысл для каждого. Победители и призеры конкурса «Джалиловские чтения» на разных языках читали стихи поэта.

Инициатор церемонии, депутат Законодательного собрания, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова поблагодарила всех собравшихся за бережное отношение к памяти об этом выдающемся человеке. После заключительного слова, участники события сделали памятное фото.