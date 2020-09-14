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В Челябинске пройдет финальная церемония конкурса «Татар кызы» 

В Челябинске пройдет финальная церемония конкурса «Татар кызы» 

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Панорама татарского мира, Соотечественники, 14.09.2020 0 1

18 сентября 2020 года в 18:00 в уютном зале Концертного зала им. С.С.Прокофьева Челябинской филармонии (г. Челябинск, ул. Труда, 92а) ждут всех болельщиков и ценителей татарской культуры. Там состоится ГРАНДИОЗНАЯ ФИНАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ юбилейного, десятого конкурса национального проекта Конгресса татар Челябинской области «ТАТАР КЫЗЫ» совместно с финалом сразу нескольких национальных проектов:

«Татар егете-2020» («Татарский джигит-2020»);
«Нәни энҗеләр-2020» («Маленькие жемчужины-2020»);
«Нәни батырлар-2020» («Маленькие батыры-2020»);
«Нәни тамчылар-2020» («Маленькие капельки-2020»).

Специальные гости:

Саида Мухаметзянова;

Ансамбль народного танца «Айгуль».

Зрителей ждет яркое захватывающее шоу от конкурсантов, концерт звезд эстрады. Незабываемые эмоции и потрясающие впечатления гарантированы, — обещают организаторы.

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