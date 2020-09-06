В Челябинске пройдет финальная церемония конкурса «Татар кызы»

18 сентября 2020 года в 18:00 в уютном зале Концертного зала им. С.С.Прокофьева Челябинской филармонии (г. Челябинск, ул. Труда, 92а) ждут всех болельщиков и ценителей татарской культуры. Там состоится ГРАНДИОЗНАЯ ФИНАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ юбилейного, десятого конкурса национального проекта Конгресса татар Челябинской области «ТАТАР КЫЗЫ» совместно с финалом сразу нескольких национальных проектов:

• «Татар егете-2020» (Удалой джигит-2020»);

• «Нәни энҗеләр-2020» («Маленькие жемчужины-2020»);

• «Нәни батырлар-2020» («Маленькие батыры-2020») ;

• «Нәни тамчылар-2020» («Маленькие капельки-2020»).

Зрителей ждет яркое захватывающее шоу от конкурсантов, концерт звезд эстрады. Незабываемые эмоции и потрясающие впечатления гарантированы, — обещают организаторы.