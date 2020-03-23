В Челябинске пройдёт Чемпионат по татарским настольным играм для жителей УрФО

«Друзья, самоизоляции, панике и апокалипсису мы говорим наше твёрдое — Юк!» — так организаторы приглашают ребят из других регионов к себе

Информация от организаторов.

Приглашаем всю татарскую молодёжь УрФО к нам, в Челябинск 28-29 марта.

Программа:

28 марта:

(Прибытие в город каждый сам спланирует)

15:00 — экскурсия по татарским местам Челябинска

18:00 — Начало чемпионата по башваткыч.

До 29 марта вольная программа.

29 марта — Поход на слюдорудники

10:45 встречаемся на чгпу

11:00 выезд на слюдорудник

13:00 прибытие.

13:30 выдвижение в шахты.

16.30 выдвижение домой

Чтобы поехать на чемпионат необходимо следующее:

1) Заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/ULdCWHCpTsoUqQ4e8

(Анкету заполняет капитан команды)

2) Зарегистрировать в «Точке кипения»: https://leader-id.ru/event/48484/?_pjax=#pjax-containe

3) https://clck.ru/MbEQd — присмотреть себе домик на одну ночь.

Источник: Татарская молодежь Южного Урала | Яшьләр74