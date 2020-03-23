В Челябинске пройдёт Чемпионат по татарским настольным играм для жителей УрФО

«Друзья, самоизоляции, панике и апокалипсису мы говорим наше твёрдое — Юк!» — так организаторы приглашают ребят из других регионов к себе
Информация от организаторов.
Приглашаем всю татарскую молодёжь УрФО к нам, в Челябинск 28-29 марта.
Программа:
28 марта:
(Прибытие в город каждый сам спланирует)
15:00 — экскурсия по татарским местам Челябинска
18:00 — Начало чемпионата по башваткыч.
До 29 марта вольная программа.
29 марта — Поход на слюдорудники
10:45 встречаемся на чгпу
11:00 выезд на слюдорудник
13:00 прибытие.
13:30 выдвижение в шахты.
16.30 выдвижение домой
Чтобы поехать на чемпионат необходимо следующее:
1) Заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/ULdCWHCpTsoUqQ4e8
(Анкету заполняет капитан команды)
2) Зарегистрировать в «Точке кипения»: https://leader-id.ru/event/48484/?_pjax=#pjax-containe
3) https://clck.ru/MbEQd — присмотреть себе домик на одну ночь.
Источник: Татарская молодежь Южного Урала | Яшьләр74