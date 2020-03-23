enrutat
Главная / В Челябинске пройдёт Чемпионат по татарским настольным играм для жителей УрФО
В Челябинске пройдёт Чемпионат по татарским настольным играм для жителей УрФО

В Челябинске пройдёт Чемпионат по татарским настольным играм для жителей УрФО

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.03.2020 0 12

«Друзья, самоизоляции, панике и апокалипсису мы говорим наше твёрдое — Юк!» — так организаторы приглашают ребят из других регионов к себе

Информация от организаторов.

Приглашаем всю татарскую молодёжь УрФО к нам, в Челябинск 28-29 марта.

Программа:

28 марта:
(Прибытие в город каждый сам спланирует)
15:00 — экскурсия по татарским местам Челябинска
18:00 — Начало чемпионата по башваткыч.

До 29 марта вольная программа.

29 марта — Поход на слюдорудники

10:45 встречаемся на чгпу
11:00 выезд на слюдорудник
13:00 прибытие.
13:30 выдвижение в шахты.
16.30 выдвижение домой

Чтобы поехать на чемпионат необходимо следующее:

1) Заполнить анкету по ссылке:  https://forms.gle/ULdCWHCpTsoUqQ4e8
(Анкету заполняет капитан команды)

2) Зарегистрировать в «Точке кипения»:  https://leader-id.ru/event/48484/?_pjax=#pjax-containe

3) https://clck.ru/MbEQd — присмотреть себе домик на одну ночь.

Источник: Татарская молодежь Южного Урала | Яшьләр74

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.