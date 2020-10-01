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В Челябинске состоялось открытие памятника выдающемуся татарскому поэту Г.Тукаю

В Челябинске состоялось открытие памятника выдающемуся татарскому поэту Г.Тукаю

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.10.2020 0 3

Сегодня, 1 октября, в Челябинске в новом сквере по улице Воровского состоялась церемония открытия памятника выдающемуся татарскому поэту, публицисту, общественному деятелю Габдулле Тукаю.

В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Президент РТ выразил благодарность Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за поддержку инициативы активистов Конгресса татар Челябинской области. «Спасибо Губернатору, скульптору и всем тем, кто принимал непосредственное участие в подготовке и открытии памятника великому поэту татарского народа», — отметил Рустам Минниханов.

Напомним, образ Габдуллы Тукая был создан коллективом скульптурной мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста. В работе над проектом приняли участие ученики мастера Ольга Зубкова и Наталья Лохтачева.

Отлит монумент в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Образ гармонично дополняет постамент из уральского гранита.

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