В Челябинской области пройдет Международная конференция «Расулевские чтения»

12-13 ноября 2020 года в Челябинской области пройдет Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения». Конференция посвящена наследию выдающегося татарского мусульманского просветителя Зайнуллы Расулева (1833-1917). В этом году тема мероприятия: «Ислам в истории и современной жизни России».

Конференции пройдут в двух городах Южного Урала: Челябинске и Троицке. Открытие конференции состоится 12 ноября в Челябинском государственном университете, после чего для научного сообщества будут работать дискуссионные площадки.

Во второй день в Троицке, городе, где жил и работал Зайнулла Расулев участников примет Южно-Уральский государственный аграрный университет. Торжественное открытие пройдёт с участием Губернатора Челябинской области, руководителей федеральных и региональных органов государственной власти, представителей духовных управлений мусульман, мусульманских лидеров ближнего и дальнего зарубежья, ведущих зарубежных и российских учёных-исламоведов.

Мероприятия в рамках международной конференции «Расулевские чтения» началась уже 1 октября. Президент республики Татарстан Рустам Минниханов и Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли в Челябинске памятник выдающемуся татарскому поэту, публицисту, переводчику, литературному критику и общественному деятелю Габдулле Тукаю. Главы двух регионов побывали у памятника еще одному татарскому поэту — герою Советского Союза — Мусе Джалилю. Также 13 ноября запланировано Открытие бюста Габдулле Тукаю в городе Троицке.

Помимо научной части, Расулевские чтения представляют обширную культурную программу. Так, 12 ноября в городе Челябинске состоится IV Межрегиональный конкурс исполнителей произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат-2020», а 13 ноября для участников конференции, жителей и гостей города Троицка состоится Торжественный концерт с участием Русского народного оркестра «Малахит» под управлением художественного руководителя народного артиста России Виктора Лебедева, сообщает портал «Вечерний Троицк».

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