В Черемшанском районе Сабантуй проводить не будут

В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса в районном центре и других населенных пунктах Черемшанского района национальный праздник Сабантуй праздноваться не будет.

«Что касается проведения Сабантуя в населенных пунктах района, то мы посоветовались с главами сельских поселений, в итоге выяснилось, что и они за то, чтобы в таких условиях национальный праздник не проводить», — сообщила заместитель руководителя Исполкома района Рамзия Долгополова.