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В Черемшанском районе Сабантуй проводить не будут

В Черемшанском районе Сабантуй проводить не будут

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 13.06.2020 0 4

В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса в районном центре и других населенных пунктах Черемшанского района национальный праздник Сабантуй праздноваться не будет.

«Что касается проведения Сабантуя в населенных пунктах района, то мы посоветовались с главами сельских поселений, в итоге выяснилось, что и они за то, чтобы в таких условиях национальный праздник не проводить», — сообщила заместитель руководителя Исполкома района Рамзия Долгополова.

Несмотря на отмену Сабантуя, традиционное награждение передовиков сельского хозяйства состоится. Правда, пока неизвестно, в какой форме и когда это произойдет.

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