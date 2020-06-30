В честь Дня голосования по поправкам на телебашне Казани загорится российский триколор

Телебашня в Казани окрасится в цвета российского флага в честь предстоящего единого Дня голосования по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ. Башня загорится сегодня вечером, 30 июня, и завтра — 1 июля.

«Архитектурно-художественная подсветка включится в знак свободного волеизъявления народа, а также в знак возможности каждого гражданина участвовать в судьбе нашей страны», — пишет пресс-служба мэрии Казани.

Телебашня обеспечивает эфирным телерадиосигналом около 39,7 % населения Татарстана. Ее высота составляет 180 метров, общее количество пикселей (светодиодных ламп) – 4608.