В честь дня рождения Софии Губайдулиной в Казани организуют онлайн-концерты

6 и 8 ноября в Казани организуют онлайн-концерты, приуроченные ко дню рождения композитора Софии Губайдулиной. В течение двух дней будет исполнено 7 ее сочинений из разных периодов творчества.

6 ноября трансляция онлайн-концерта «Софии – с любовью» из Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева состоится в 20.00. В организации мероприятия участвует Казанская консерватория им.Н.Г.Жиганова, почетным профессором которой является София Губайдулина. Трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

На концерте выступят Камерный оркестр «Новая музыка» (художественный руководитель и дирижер – Заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова), оркестр Казанской консерватории TATARICA (художественный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов), Московский ансамбль современной музыки (МАСМ). Преподаватели Казанской консерватории – лауреаты международных конкурсов Карина Горбанова и Фарида Нуруллоева при участии перкуссиониста Михаила Косова исполнят органные сочинения С.Губайдулиной. В исполнении солистов МАСМа прозвучат камерные произведения композитора и ее выдающихся современников – А.Пярта, В.Сильвестрова, П.Карманова.

8 ноября в 20.00 состоится второй онлайн-концерт «Зеркало в зеркале». Трансляция будет организована из Центра современной музыки Софии Губайдулиной и будет доступна по ссылке.

В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат сочинения Александра Скрябина, Софии Губайдулиной, Альбана Берга, Арво Пярта, Антона Светличного, сообщили в Управлении культуры Исполкома Казани. В программу концерта также вошло сочинение молодого казанского композитора Лилии Исхаковой для кларнета и электроники.

Организаторами концертов являются Управление культуры Исполнительного комитета Казани, Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Московский ансамбль современной музыки.

kzn.ru