В честь онлайн-сабантуя Центр развития традиционной культуры РТ запустил флешмоб

Республиканский центр развития традиционной культуры проводит татарский национальный праздник Сабантуй в формате онлайн из-за пандемии коронавируса Covid-19. В честь Сабантуя стартовал флешмоб под хештегом #Сабантуй2020.

«В ходе онлайн-курсов мы общались с татарами, живущими в других регионах. Татары в разных странах планируют провести Сабантуй в онлайн-формате, а некоторые уже провели национальный праздник. Мы поставили перед собой цель организовать Сабантуй в условиях пандемии. Программу составили совместно с районами Татарстана. Всю информацию можно найти по хештегу #Сабантуй2020» – рассказала методист Республиканского центра развития традиционной культуры Сюмбеля Валиахметова.

Сабантуй в формате онлайн стартовал 2 июля и продолжится до 4 июля включительно. Посты в социальных сетях публикуются под хештегом #Сабантуй2020.

Программа онлайн-Сабантуя на 2 июля включала эстафету видеопоздравлений в социальных сетях от муниципальных районов Татарстана, флешмоб в поддержку татарского народного праздника и конкурс фото и видео в татарском национальном костюме с хештегом #милликием.

Под хештегом #Сабантуй2020 пользователям предлагают рассказывать об известных батырах районов и сел (дополнительный хештег – #Батырлар), об известных скакунах (#АтЧабышы), о традиционных народных играх (#Уеннар) и о традиционных обрядах праздника (#Йолалар), а также исторические фото и видео из личных архивов и фотоальбомов (#Тарих). Также рекомендованы хештеги #СабантуеБезнеңБәйрәм и #СабантуйНашПраздник.

Сегодня, 3 июля, запланированы мастер-класс по татарскому народному танцу от преподавателя школы-студии хореографии ансамбля KAZAN Нигины Низамиевой, челлендж #БиеСабантуй, обряды «Сөрән» и«Сабан туе», традиционные игры татарского народа, мастер-класс «Ат бизәү», мастер-класс «Кожаная мозаика» от автора бренда Bulgari Айгуль Садриевой и мастер-класс по изготовлению нагрудного украшения «Изю» от дизайнера Гульфии Билаловой. А также творческие встречи с заслуженным артистом Татарстана и Башкортостана Ришатом Тухватуллиным, folkgroup Zakaria и Аделей Загидуллиной (ведущая эфира – Айсылу Лерон), мастер-класс «Сөлге чигү» (вышивка полотенец тамбурным швом) от преподавателя Казанского техникума народных художественных промыслов Алсу Саттаровой и мини-фильм «Искусство резьбы по дереву» от мастера по художественной обработке дерева Жалила Вильданова.

Завтра, 4 июля, с 8 до 20 часов будет идти телемарафон «Сабантуй онлайн» на телеканале ТНВ. Помимо этого, будет организован молодежный онлайн-фестиваль.

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