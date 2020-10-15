В Чистополе открылись Х Саматовские чтения

В эти минуты в Чистопольском мухтасибате в мечети “Нур” начались Х Саматовские чтения. Конференция посвящена татарскому богослову, первому казыю Татарстана, выдающемуся религиозному деятелю конца XX – начала XXI веков, ученому Габдулхаку хазрату Саматову. Организаторами чтений выступили Централизованная религиозная организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт и мухтасибат Чистопольского района. На конференции собрались почетные гости, среди которых муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сын Габдулхака хазрата –председатель Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа, муфтий Тагир хазрат Саматов, главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, заместитель муфтия Республики Татарстан, председатель Совета исламского образования Российской Федерации, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин и другие.

Перед началом конференции участники посетили историческое кладбище Чистополя и ознакомились с деятельностью Центра духовного развития “Камалия” и Исламского центра.

В ходе чтений участники собрания обсудят такие темы, как «Габделхак Саматов – как носитель традиции татаро-мусульманской культуры», «Габдулхак Саматов – личность, обладающая высоким духом», «Религия, язык, нация – кредо жизни Габдулхака Саматова», «Сборник хадисов татарского богослова Ахметвали хазрата Рахими», «Деятельность казыев в Республике Татарстан», «Отражение семейных ценностей в трудах татарских религиозных деятелей» и другие.

Также в рамках чтений также состоится вручение медали и премии «Рухи мирас» имени Габдулхака Саматова и медали “Единство” ДУМ РТ.

Саматовские чтения проводятся с 2010 года для выявления религиозного наследия и изучения деятельности Габдулхака хазрата Саматова. Первые Саматовские чтения были приурочены к 80-летнему юбилею хазрата. Габдулхак хазрат Саматов — последователь дореволюционного татарского религиозного наследия, автор многих книг, посвященных Исламу. На сегодняшний день большинство татарстанских имамов, работающих в области ислама, являются учениками Габдулхака хазрата.

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