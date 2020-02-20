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В Чистополе прошел вечер памяти Мусы Джалиля

В Чистополе прошел вечер памяти Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 20.02.2020 0 7

18 февраля  в Чистополе в КДЦ  «Восток»  прошел вечер памяти, посвященный жизни и творчеству великого татарского поэта Мусы Джалиля. Мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР и «Году родного языка», объявленному в Татарстане.

На вечере вспомнили непростой жизненный и творческий путь Мусы Джалиля. С творческими номерами выступили ученики, преподаватели школ, работники чистопольского мухтасибата и активисты Союза мусульманской молодёжи. Они читали стихи великого писателя на татарском языке, которые никого не оставили равнодушными.

В завершение мероприятия руководитель Всемирного конгресса татар в г. Чистополь и руководитель аксакалов при мухтасибате Фарит Галимов наградил грамотами каждого участника и поблагодарил за участие в вечере памяти поэта.

dumrt.ru

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