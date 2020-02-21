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В Читинской сельской библиотеке состоялся праздник татарской культуры “Изге йола, матур гадәт — өлкәннәрнең амәнәте”

В Читинской сельской библиотеке состоялся праздник татарской культуры “Изге йола, матур гадәт — өлкәннәрнең амәнәте”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 21.02.2020 0 8

В рамках празднования 75 лет Победы, 100 -летию ТАССР, 90 лет Пестрецы, в Читинской сельской библиотеке состоялся праздник татарской культуры “Изге йола, матур гадәт — өлкәннәрнең амәнәте”.

Целью мероприятия являлось — сохранение и возрождение народных традиций, пропаганда духовных и традиционных ценностей татарского народа, приобщение к национальным художественным ценностям через книгу.

Люди издавна тянулись к прекрасному. В старинных сказаниях, песнях, обычаях и обрядах народа раскрывалась его духовная чистота, доброта и готовность пойти на помощь.

В деревенских домах всегда на первом месте была – печь. На ней пекли блины, пироги, а самое главное печь — согревала не только дом, но и душу людей. Вечерами в тёплом доме собирались соседи, друзья, родственники…

Возрождая традиции, читатели сельской библиотеки собрались на такой вечер. Оформляла библиотеку в стиле старинного дома: большая печь с утварью, развешен полог, подготовлен стол с украшенный в ручную самоваром и посудой.

Пришли на посиделки с рукоделиями: вязали носки и рукавицы, пряли шерсть. Силами литературно-музыкального клуба «Сөмбелә» была подготовлена представление: народные песни и игры. Собравшие вспоминали народные традиции и обычаи, отгадывали загадки, рассказывали о прошлом.

Читинская сельская библиотека

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