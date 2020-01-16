В Чувашии состоится фестиваль традиционной культуры тюркского мира “Урмай залида»

28-30 мая 2020 г. в Чувашской Республике пройдет VIII Международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира “Урмай залида»

В этом году восьмой Международный фестиваль традиционный культуры тюркского мира России «Урмай залида» (Чувашия) посвящается 100-летию образования ТАССР, 100-летию образования ЧАССР, в рамках Гранта Президента РФ «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишарей посредством создания этнокультурного центра «Мирас», как инструмента развития села Урмаево», социального творческого проекта «Кәрван мирас-4”(Караван наследия).

Программа проведения:

28 мая 2020 г. – открытие Международного фестиваля традиционной культуры и искусства тюркского мира «Урмай залида» в Урмаевском СДК: конкурсный день фестиваля: – открытие конкурса всех номинаций в Урмаевском сельском Доме культуры МБУК «ЦКС» Комсомольского района Чувашской Республики.;

— Гала концерт победителей фестиваля, в 18.00часов Концерт татарских фольклорно-этнографических коллективов, отдельных исполнителей Чувашской Республики;

29 мая 2020 г. — Концерт мастеров искусств, творческих самодеятельных коллективов Кайбыцкого района Республики Татарстан, Сергачского района Нижегородской области, начало в 18ч.00;

30 мая 2020 г.– В рамках социального проекта «Кәрван мирас-4» (Караван наследия) гала концерт лауреатов фестиваля на националҗном празднике “Сабантуй” в с.Урмаево.

В отличии от прошлых лет расширен перечень конкурсных номинации, добавлены конкурсы исследовательских, экспериментальных работ по музыкальной культуре тюркского мира.

Проведение VIII Международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира “Урмай залида» в этом году совпадает с ведением Гранта Президента Российской Федерации Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишарей посредством создания этнокультурного центра «Мирас», как инструмента развития села Урмаево”, “социального творческого проекта «Кәрван мирас-4”(Караван наследия)”.

Носителей этнической культуры татар в Чувашской Республике около сорока тысяч, есть у нее своя местная история. В основном коренная татарская нация Чувашии, сформированная как татары-мишары, имеет богатое тюркское наследие.

Татарское население Чувашии проживает комфортно, имея свои этнические школы, клубно-досуговые учреждения, мечети, государственные муниципальные административные здания. Общественность имеет светское единство, светскую общественную организацию, «Национально-культурную автономию татар» Чувашской Республики. Благодаря активному участию членов автономии татар в республике проведены более сорока крупных мероприятий: в течение 22 лет проводился Международный фестиваль «Урмай моңы», Всероссийский «ART-MADHIA», республиканский турнир по татаро-башкирской борьбе, турнир по хоккею на призы автономии татар, местные и республиканские национальные праздники «Сабантуй», «Курбан-байрам», «Маулид». На телевизионном телеканале «Новый Век» (г. Казань,

Республика Татарстан), сигнал которого охватывает и территорию Чувашской Республики, в т.ч. татарские селы (Татарские Сугуты, Долгий Остров, Токаево, Урмаево, Шыгырданы, Чичканы) в течение 2015-2020 г.г., записаны репортажи, телепередачи: «Татарлар» , «Хәбәрләр”, «Жырлыйк эле», «Халкым минем», «Тамчы шоу», «Авылым тормышы», «Таяну ноктасы», «Манзара», «Каравай», «Аулак эй», «Насыйхать» «Белем дэньясы», “Башваткыч”,“Йөрәктән йөрәккә”, о жизни татар-мишар республики, народного фольклорного ансамбля «Мишар» Урмаевского информационно-культурного центра, который является визитной карточкой татар-мишар Чувашии и представлял в разные годы культуру татар республики на международных конкурсах в Турции, Кабардино-Балкарии, в Крыму , в Татарстане.

Фестиваль проводится в очном и в заочном формате.