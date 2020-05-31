В Чувашии состоялся фестиваль мусульманского песнопения

Общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» под руководством Ферита Гибатдинова провела XII Межрегиональный онлайн-фестиваль мусульманского песнопения «АRT-MEDHIA». Порядка 3000 человек стали участниками мероприятия за 12 лет.

В этом году он состоялся в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии. Его участниками стали исполнители духовных эпических напевов из гг. Тюмени, Казани, Чебоксар, Ульяновской области, Комсомольского района Чувашии.

Видеозаписи исполнения аятов, мунаджатов, баитов, нашидов оценили глава Урмаевского поселения Комсомольского района Минзаит Зайнуллин, председатель национально-культурной автономии татар г. Чебоксары Хайдар Сафиуллин, автор проекта, председатель ОО «НКАТ Чувашской Республики» Ферит Гибатдинов, мухтасиб Урмаевского мухтасибата, имам соборной мечети «Кара пулат» Фанис хазрат Сафиуллин, общественный деятель Чувашии Рамис Хайртдинов, директор МБОУ «Чичканская ООШ» Комсомольского района Алсу Гибатдинова, заслуженный артист Республики Татарстан Ильдус Шайдуллин, а также имамы и женщины-абыстаи.

В программе XII Межрегионального онлайн-фестиваля мусульманского песнопения «АRT-MEDHIA» представлены религиозные песнопения мунаджаты, аяты из священного Корана, нашиды, посвященные истории жизни пророков, историческим событиям.

Особенность фестиваля этого года в том, что впервые можно было ознакомиться с поэтическими мунаджатами, исполнители которых на сегодняшний день проживают в населенных пунктах Урмаево, Шыгырданы, Татарские Сугуты Чувашской Республики. Все участники награждены дипломами оргкомитета фестиваля и поощрены специальными подарками.

cheb.mk.ru