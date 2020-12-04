В д. Тюрюшево Буздякского района Республики Башкортостан прошел праздник «Каз өмәсе»

Издревле в татарских деревнях с наступлением холодов , когда на землю ложился первый снег, сельчане затевали важное дело – «Каз өмәсе» («Праздник гусиного пера») — заготовка гусиного мяса на зиму. А чтобы работа спорилась быстрее и веселее, им помогали родные, друзья, соседи, ведь как-никак щипать приходилось несколько десятков гусей. Такие праздники — не только помощь в деле, развлечение и знакомство с будущими невестками — это школа женственности, домоводства, веселых традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

С целью сохранения татарских народных обрядов, обычаев, ознакомления ими с подрастающим поколением 29 ноября 2020 года в 10.00 часов, в д. Тюрюшево муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан , в хозяйстве Фариды Диникеевой филиал Дома дружбы народов Республики Башкортостан татарский историко-культурный центр провел обрядовый праздник «Каз омэсе». В период пандемии коронавируса на празднике приняли участие только родственники хозяйки.

Дети, внуки, живущие вместе с Фарида апа. Также пришли снохи, золовки, сватья, живущие в этой же деревне. Двор, где был организован праздник, красочно оформлен плакатами , национальными паласами, рушниками. В загоне гоготали гуси .В этом году их двадцать. Фарида апа шутит говоря что год же 2020-й . Хозяйка с раннего утра испекла свежий хлеб,пироги, кыстыбый , чак-чак и напоила ароматным чаем гостей, пришедших ей на помощь. Фарида апа на счету лучших кулинарных искусниц Буздякского района. Она и сегодня печет пышные пироги и чак-чак на свадьбы, именины.

Перед началом мероприятия главный специалист филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан татарского историко-культурного центра Гузель Гаугарова тепло поздравила всех участников с праздником, отметив значимость древнего национального праздника «Каз омэсе», и вручила подарки хозяйке дома и членам ее семьи, поблагодарив за гостеприимство. Она отметила, что наш народ всегда умеет, как хорошо работать, так и отдыхать.

Мулла прочитал молитву. Во дворе под открытым небом разыгралось целое представление. Мужчины забивали гусей , а под звук гармони женщины и девушки соревновались в исполнении задорных песен и зажигательных татарских танцев. Процесс ощипывания гусей имеет свою особенность и сопровождается песнямии прибаутками. Женщины соревновались между собой в мастерстве ощипа, шуток и исполнения песен. Девушки знакомились с секретами мастерства старших и загадывали желания. Гармонист задавал тон и настроение, за что ему исполнили веселые шуточные куплеты.

Кульминацией обряда стал коллективный поход к речке- обряд омовения тушки птицы в воде. Навесив на коромысла гусей , женщины гуськом ,то есть друг за другом двинулись на речку, чтобы окунуть в ледяную воду тушки гусей, чтобы затем подвесить их в сарае , кого с солью на провяливание, а кого просто- на мороз. И если кто пробовал хотя бы раз вяленого гуся , тот никогда не откажется ни от одного кусочка этого лакомства. С традиционными песнями и прибаутками незамужние девушки шли впереди , раскидывая перья на дорогу, с пожеланиями достатка в доме хозяйки , и, загадывая желания на удачу. Гармонист играл задорные мелодии . все дружно ему подпевали.

По традиции в день проведения «Каз омэсе» люди заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух на подушки, одеяла, которые пойдут на приданое невестам. По окончании работы все участники и гости собрались за накрытым столом. Хозяйка дома приготовила всеми любимый чак-чак, блины, пироги и, конечно же большой балеш из гусиного мяса. Напевая частушки, задорные песни женщины долго не покидали гостеприимный дом Диникеевых.

Гусь считается первым из птиц, прирученных людьми. Гусиное перо это протатип современной ручки. Хозяйки когда пекут что-нибудь из теста , используют кисточку из гусиного крылышка. За год свадьбы солят и сушат их в качестве приданого. Их выносят к свадебному столу. Гусиный жир хранят как лечебное средство для растирания при обморожении, а при простуде принимают внутрь растопленный жир.

У нас живет народ трудолюбивый, поэтому каждый двор в районе полон всякой живности. Деревенские люди считают, что содержать гусей сегодня выгодно для семейного бюджета. Главное в традиции «Каз омэсе» не столько заготовка продовольствия, сколько общение между людьми, своего рода связь поколений.

Этот праздник объединяет стремление людей к общению, дружбе, радости, зажигает в душах людей стремление к труду.