В день парада Победы в Казань прибыл самолет имени Мусы Джалиля

Вчера в международном аэропорту «Казань» приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», названный в честь великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Среди первых пассажиров рейса были помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель генерального директора — летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик, а также семья татарского поэта: дочь, внучка и правнуки.

В торжественной встрече почетных гостей приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин.

«Муса Джалиль — это герой не только для Татарстана, но и всей страны. Память о его подвиге должна жить вечно. 24 июня, как и 75 лет назад, мы провели Парад Победителей. Очень важно, что самолет прибыл в Казань именно в такой день. Это наша гордость. Мы очень благодарны нашим федеральным коллегам и руководству “Аэрофлота” за то, что они поддержали наше предложение», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Борт следовал по маршруту Москва-Казань. Дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова рассказала, что классика татарской литературы с Казанью связывало очень многое. Поэт учился и работал в столице Татарстана, отсюда ушел на фронт. «Нас переполняет гордость и радость, что лайнер такой необыкновенный красоты носит имя моего отца. В 1942 году он написал в своём дневнике, что не боится смерти, что есть жизнь после смерти, когда остаешься в памяти народа. Если совершить что-то бессмертное, то о тебе будут писать, печатать портреты. А тут не только портреты, а такой красивый самолет носит его имя», — сказала Чулпан Залилова.

Напомним, что с инициативой присвоить имя Мусы Джалиля одному из бортов «Аэрофлота» выступил Президент Татарстана. Идею поддержали Министерство транспорта РФ и руководство авиакомпании. Именем поэта назвали самолет семейства Airbus A320.

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