В день празднования Дня Республики Татарстан состоится запуск интеллектуального делового пространства «100% Татарстан»

С 30 августа по 10 сентября 2020 года в эфире масштабное онлайн-мероприятие об опыте самого инновационного региона России и коммуникационная платформа для взаимодействия с партнерами и экспертами. Единственная в своём роде двухнедельная событийная площадка — синергия бизнес-интенсива для профессионального развития и пространство для обмена опытом, поиска инвесторов и единомышленников. «100% Татарстан» – коммуникационная платформа, объединяющая граждан, представителей бизнеса, власти и ведущих экспертов, которые открыто обсудят ключевые темы дальнейшего стратегического развития Татарстана.

«Современная жизнь требует от нас нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами. Эта площадка должна, по сути, открыть закрытые сегодня границы. А прямые онлайн эфиры дадут возможность каждому жителю республики принять участие в выстраивании будущего нашего Татарстана», – отмечает Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Программа форума включает в себя работу более 300 сессий по 21 направлению, таким как IT-индустрия, образование, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, биотехнологии и др. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, онлайн-митапы, эфиры лидеров мнений и блогеров, интервью с экспертами.

«Мировая посткоронавирусная ситуация диктует новые форматы работы. Большинство мероприятий 2020 года отменены вовсе или перенесены в онлайн. Для достижения синергетического эффекта всех онлайн событий республики мы приняли решение создать онлайн-платформу по ведущим направлениям Татарстана, – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина – За последние десятилетия Татарстан накопил уникальный опыт практически во всех областях жизни общества, и нам важно создавать масштабные консорциумы по различным отраслям. «100% Татарстан» станет площадкой для выстраивания конструктивного диалога, развития экспертного сообщества и укрепления деловых связей».

Участники со всего мира смогут подключиться к трансляции абсолютно бесплатно на www.100tatarstan.com. Присоединяйтесь к просмотру, чтобы увидеть выступления, которые интересны именно вам. Деловая программа будет доступна также в синхронном переводе на английский и татарский языки. Непрерывная работа онлайн-студии позволит задавать вопросы экспертам и оперативно получать ответы в режиме реального времени!

mincult.tatarstan.ru