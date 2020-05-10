В День Великой Победы в Москве возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю

9 мая, в день 75-й годовщины Великой Победы, в Москве возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, исполняющий директор Землячества Татарстана в Москве Фуад Султанов, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

Мероприятие прошло в знак памяти, глубокого уважения и безмерной благодарности защитникам нашего Отечества.

Великий татарский поэт Муса Джалиль с 1927 года по 1942 год жил, учился и работал в Москве. В 1931 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством.

Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.

В феврале 1944 года нацистский суд в Дрездене приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года.

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга.

tatmsk.tatarstan.ru