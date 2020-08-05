В Дербенте состоится Каспийский Сабантуй

4 августа мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с председателем дагестанской региональной общественной организации татар Дагестана Эльмирой Кадыровой.

В ходе встречи Эльмира Кадырова сообщила мэру города о том, что с 14 по 17 августа в Дербенте планируется проведение фестиваля межрегионального сотрудничества «Каспий – море Дружбы». В рамках мероприятия пройдут и праздник «Каспийский Cабантуй», выставки, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремёслам Дагестана, выступления артистов.

Местом проведения фестиваля выбрана площадка города в наиболее посещаемой туристической зоне – набережная Дербента.

derbent-news.ru