В Димитровграде ищут председателя для татарской автономии

Димитровградская городская татарская национально-культурная автономия осталась без руководителя после отставки прежнего председателя — Рафаэля Алеева.

Экс-депутат Гордумы сложил свои полномочия после громкого уголовного скандала, получившего широкий общественный резонанс. Напомним, Алеев был уличен в мошенничестве с муниципальной землей.

С 23 декабря 2019 года исполняющим обязанности руководителя автономии стала директор школы №22 Мунира Джумаева (ранее заместитель председателя общественной организации — прим.ред.). По словам Муниры Мавлютовны, в ближайшие дни должно состояться заседание президиума автономии, на котором, скорее всего, и будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности, сообщает информационный портал «ДимГрад24».