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В Димитровграде ищут председателя для татарской автономии

В Димитровграде ищут председателя для татарской автономии

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 20.01.2020 0 13

Димитровградская городская татарская национально-культурная автономия осталась без руководителя после отставки прежнего председателя — Рафаэля Алеева.

Экс-депутат Гордумы сложил свои полномочия после громкого уголовного скандала, получившего широкий общественный резонанс. Напомним, Алеев был уличен в мошенничестве с муниципальной землей.

С 23 декабря 2019 года исполняющим обязанности руководителя автономии стала директор школы №22 Мунира Джумаева (ранее заместитель председателя общественной организации — прим.ред.). По словам Муниры Мавлютовны, в ближайшие дни должно состояться заседание президиума автономии, на котором, скорее всего, и будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности, сообщает информационный портал «ДимГрад24».

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