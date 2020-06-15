В Димитровграде Сабантуй и Акатуй пройдут в онлайн-формате

Национальные праздники: татарский Сабантуй и чувашский Акатуй — в Димитровграде давно проходят как общегородские, это одни из самых любимых горожанами, независимо от национальности и вероисповедания, праздников.

Идут они всегда рядом с Днём города. А в этом году соседние с Ульяновской областью регионы — Республики Татарстан и Чувашия — отмечают столетие. Потому проведение этих традиционных национальных праздников должно было стать особенным. Однако отметить их широко помещала пандемия коронавируса. Как и многие другие мероприятия в этом году, Акатуй и Сабантуй придётся перевести в онлайн-режиме.

8 июня руководители национально-культурных автономий в Доме дружбы на базе ЦКиД «Восход» обсудили, как всё должно пройти. Определено, что проведены праздничные онлайн-мероприятия будут в следующие за Днём города выходные — 20 и 21 июня, а такой непривычный формат даст возможность познакомить всех желающих не только с лучшими национальными творческими коллективами, но и провести экскурс в историю — от основания Мелекесса и национальных автономных республик до истории возникновения и деятельности городских автономий. Базой же трансляций праздников станут группы димитровградского Дома дружбы народов в социальных сетях и официальные страницы муниципалитета.

emetul73.ru